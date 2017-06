VIDEO: Ini 7 Pencuri Hasil Tangkapan Polres Mamuju

TRIBUNSULBAR,COM, MAMUJU – Kepolisian Resort (Polres) Mamuju, Sulbar, merilis hasil pengkapan kasus tindak pidana pencurian di Mapolres Mamuju, Jl KS Tubun, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulbar, Senin (5/6/2017).

Kapolres Mamuju AKBP Muhammad Rifai menyebut tujuh nama yang terlibat dalam kasus tindak pidana pencurian tersebut.

Dari ketujuh tersangka, satu dilumpuhkan dengan sebutir timah panas karena berusaha melawan petugas saat dilakukan penangkapan.

Dari ketujuh tersangkat tersebut enam diantaranya yakni AL, RM, TD, IH, FM, MD merupakan pelaku jambret, curanmor dan curat yang berstatus sebagai residivis, sementara satu orang lainnya merupakan penadah hasil curian.

Dari hasil penangkapan tersebut polisi berhasil menyita delapan unit kendaraan roda dua, puluhan laptop maupun komputer PC All In One, Handphone dan beberapa barang elektronik lainnya.(*)