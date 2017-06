Sebulan, Polres Mamuju Tangkap 7 Penjahat, Satu Ditembak

TRIBUNSULBAR,COM, MAMUJU – Kepolisian Resort (Polres) Mamuju, Sulbar, merilis hasil pengkapan kasus tindak pidana pencurian di Mapolres Mamuju, Jl KS Tubun, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulbar, Senin (5/6/2017).

Dalam pres rilis yang dipimpin langsung oleh Kapolres Mamuju AKBP Muhammad Rifai mengungkap tujuh nama yang terlibat dalam kasus tindak pidana pencurian tersebut.

Yaitu AL, RM, TD, IH, FM, dan SR.

Dari ketujuh tersangka, satu dilumpuhkan dengan sebutir timah panas karena berusaha melawan petugas saat dilakukan penangkapan.

Dari ketujuh tersangkat tersebut lima diantaranya yakni AL, RM, TD, IH, FM, MD merupakan pelaku jambret, curanmor dan curat yang berstatus sebagai residivis, sementara satu orang lainnya merupakan penadah hasil curian.

AL diringkus karena kedapatan melakukan pencurian barang elektronik berupa play Station dan membobol tempat pencurian menggunakan kunci palsu, RM diringkus karena mencuri barang elektronik berupa Handphone, Kemudian TD mengambil barang berupa sepeda motor, computer pc all in one dan laptop.

Kemudian juga IH diringkus karena melakukan pencurian sepeda motor, computer pc all in one dan laptop, FM melakukan pencurian sepeda motor dan barang elektronik, dan MD merupakan seorang pelaku jambret atau mengambil paksa barang curian dari korbannya saat sedang berkendara motor, sementara satu orang lain SR merupakan seorang penadah barang hasil curian.

“Ini merupakan hasil selama satu bulan lebih atau dari bulan April sampai Juni, melaksanakan kegiatan pengungkapan kasus-kasus, baik kasus, curat , curanmor dan penjamretan atau pencurian yang disertai dengan kekerasan yang terjadi di seputaran wilayah Mamuju,” kata AKBP Muh Rifai dihadapan puluhan awak media.

“meraka ini melancarkan aksinya masing-masing ditempat yang berbeda dan rata-ada yang di depan rumah , ada yang dikios dan tempat-tempat keramaian masyarakat, bahkan ada yang masuk kedalam rumah mengambil kunci motor lalu membawa kabur motor korban,”ujarnya menambahkan.

Perwira polisi berpangkat dua bunga itu juga mengungkapkan bahwa pelaku merupakan jaringan pencurian lintas kabupaten di Sulbar dan merupakan satu paket.

Atas perbuatannya AL, RM, TD, IH, FM dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman Sembilan tahun penjara, sementara MD dijerat pasal 365 junto 363 junto 362 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan SR sebagai penadah dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.

Ia menghimbau masyarakat Mamuju khusus di bulan Ramadan agar lebih waspada terhadap barang-barang berharga baik yang dibawah keluar maupun yang ada di rumah, selain itu ia juga menghimbau masyarakat bila meninggalkan rumah sebaiknya melaporkan kepada RT/RW atau Babinkantibmas setempat agar dapat melakukan pengawasa dengan intens.

“Kemudian di tempat belanja, masyarakat juga perlu selalu waspada karena pasar merupakan salah satu sasaran para jemret, dan jangan menaruh barang berharga di motor pada saat ditinggalkan,” tuturnya.

Dari hasil penangkapan tersebut polisi berhasil menyita delapan unit kendaraan roda dua, puluhan Lapotop/Komputer PC All In One, Handphone dan beberapa barang elektronik lainnya.