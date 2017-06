Pipo Bazaar Festival Dimeriahkan Live Musik dan Stand Up Comedy

Head of Marcomm Phinisi Point dan The Rinra, Mustahab N Iman

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Tidak hanya disuguhkan 50 tenant mulai food & beverage hingga fashion, penyelenggara Pipo Bazaar Festival 2017 juga menyediakan hiburan bagi para pengunjung.

Sebut saja live musik dan stand up comedy.

Selain itu, akan ada creative corner yang akan menyemarakkan kegiatan ini berupa games, permainan tradisional, dan masih banyak lagi.

“Jadi kegiatan ini tidak hanya food bazar dan food court tetapi juga full of entertainment," kata Head of Marcomm Phinisi Point dan The Rinra, Mustahab N Iman via WhatsApp, Minggu (4/6/2017).

Hiburan, lanjut dia perlu untuk menyempurnahkan acara, jadi tidak akan terlalu kaku. Belanja dan ngabuburit sambil menikmati live musik, dan hiburan lainnya terlihat lebih seru.

"Memberikan pelayanan lebih kepada pengunjung itu yang kami selalu terapkan, pelayanan yang lebih dari kebutuhan mereka," tambah Ammank sapaanya. (*)