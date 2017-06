Pemberhentian 40 Pejabat Pemkab Toraja Utara Tuai Protes

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Lembaga Sulawesi Crisis Center (SCC) dan Forum Mahasiswa Pinggiran (FMP) dan Komite Penegak Hukum dan Keadilan (Kom-PHK) mengecam pemberhentian sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Berdasarkan rilis yang diperoleh Tribun pemerintah setempat memberhentikan dan menon-job kan sekitar 40 lebih pejabat eselon II dan eselon III. Pemberhentian itu melalui SK Bupati Toraja Utara No: 821.2-06/BKPP/I/2017 Tgl 18 Januari 2017 dan SK Bupati Toraja Utara No: 821.2-10/BKPP/II/2017 Tgl 7 Februari 2017.

"Kami menilai proses pemberhentian melalui Non Job kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Toraja Utara, adalah perbuatan sewenang-wenang dari Bupati Toraja Utara dalam melakukan penataan, dan pembenahan perangkat kerja daerah Kabupaten Toraja Utara," kata ketua Lembaga SCC, Vinsent Tolayu dalam rilisnya.

SK Bupati Toraja Utara yang dikeluarkan untuk memberhentikan dan me Non Jobkan para pejabat itu secara nyata dianggap bertentangan dan menabrak UU No. 5 Tahun 2014n tentang ASN, PP No. 18 Tahun 2016, Surat Edaran Menpan RB No. B/3116/M.PANRB/09/2016 Tgl 20 Sep 2016.

Bupati Toraja Utara dituding telah terang2an tidak menghiraukan Surat Peringatan/Teguran Menteri Dalam Negeri atas pelanggaran dan cacat hukum pemberhentian dan pngangkatan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara.

Proses penggantiannya dinilai tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini tidak terlihat sedikitpun adanya ketaatan/kepatuhan Bupati Toraja Utara terhadap peringatan/teguran Pemerintah Pusat dan peraturan perundang2an yang ada.

"Kami melihat seluruh proses pemberhentian dan penggantian pejabat terlihat janggal dan nyata2 bertentangan dengan peraturan perundang2an. Bahkan proses dan tahapan penseleksiannya pun telah melanggar ketentuan Panitia Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kabupaten Toraja Utara," sebutnya.