Pemkot Palopo Resmikan Rumah Pangan, Ini Tujuannya

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo meresmikan Rumah Pangan di Jl Malaja, Kelurahan Suru Tanga, Kecamatan Wara Timur, Minggu (4/6/2017) siang.

Rumah pangan merupakan program Pemkot Palopo untuk membantu masyarakat dengan menyediakan bahan kebutuhan pokok yang serba murah.

Wali Kota Palopo, Muhammad Judas Amir, meresmikan rumah itu.

Hadir dalam peresmian, Asisten I Pemkot Palopo, Dinas Perdagangan Kota Palopo, Camat Wara Timur dan seluruh Lurah di Camat Wara Timur.

Rumah pangan ini menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok antara lain, beras, mi instan, sirup, gula, susu, tepung terigu dan minyak.

Baca: Perwira Polres Wajo Sambangi Rumah Korban Salah Tembak di Palopo

Kepala UPTD Rumah Pangan Kota Palopo Ruslan Dijah mengatakan, di rumah tersebut terdapat berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang sangat murah.

"Kita jual dengan harga yang sangat murah, kalau di pasar harga gula Rp 15 ribu per kilo di sini kami jual dengan harga Rp 10 ribu, beras dengan harga pasaran Rp 10 ribu per kilo di rumah pangan hanya Rp 8.500 per kilo," jelas Ruslan Dijah.

Rumah pangan itu melayani warga mulai pukul 08.00 Wita hingga pukul 17.00 Wita.

Pemkot Palopo memiliki memiliki 10 rumah pangan yang terseber di seluruh kecamatan di Kota Palopo.(*)