None Buka Bersama Relawan di Biringkanaya, Lima Ribu Massa Hadir

Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo memberikan sambutan di hadapan 5.000-an relawan None se-Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Minggu (4/6)

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo alias None melakukan buka puasa bersama dengan warga di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Minggu (4/7/2017) di Hotel Dalton, Jl Perintis Kemerdekaan.

Acara buka puasa yang dihadiri sedikitnya lima ribu warga tersebut menjadi ajang bagi masyarakat Biringkanaya untuk bersilaturahmi dengan mantan Kepala Badan Diklat Provinsi Sulsel tersebut. masyarakat Biringkanaya ini juga adalah relawan None saat pilwali Kota Makassar 2018. Mereka dengan semangat mendorong None maju di Pilwali Makassar.

Dalam sambutannya, None menyampaikan terima kasihnya atas kedatangan warga Biringkanaya di acara buka puasa None tersebut.

"Mari kita tingkatkan silaturahmi,

Sehingga akan terbangun atmosfer saling menyayangi dan mengasihi bagi kita. Intinya mari kita saling memaafkan," ujar None.

None manambahkan, dirinya melaksanakan acara buka puasa bersama ini bukan untuk sebuah pencitraan. "Tapi ini murni untuk sebuah silaturahmi. Saya hanya ingin kita selalu saling berhubungan kita kita dalam keadaan apapun, kita selalu bersama dan tumbuh bersama. Intinya persaudaraan selalu terbangun," ujar None.

Inti puasa, kata Irman YL yang benar itu jangan pikir macam macam. "Pikiran kita hanyalah membangun hubungan manusia yang baik untuk mendapat ridho Allah," tambahnya.

Buka puasa bersama dilakukan None ini atas desakan warga Makassar per kecamatan di Makassar. Mereka dengan inisiatif sendiri menginginkan adanya buka puasa bersama dengan None.

Karena banyaknya desakan itu, maka muncullah istilah gerakan silaturahmi 5.000 tokoh atau disingkat dengan ST 5.000. Gerakan ini kemudian efektif, karena setiap buka puasa per kecamatan sebanyak 5.000-an warga dan relawan memadati acara None tersebut.

Kursi yang disiapkan panitia di dalam ruangan penuh dengan massa belum lagi di luar ruangan banyak juga massa ingin bertemu dengan None.(*/tribun-timur.com)