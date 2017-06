Nginap di Pesonna Hotel Rp 335 Ribu, Paket Buka Puasa Rp 55 Ribu per Pax

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Memasuki bulan Ramadan, hampir semua hotel di kota Makassar mengalami penurunan okupansi. Beragam inovasi dan paket spesial dihadirkan untuk mengangkat jumlah keterisian kamar.

Salah satunya Pesonna Hotel Makassar. Hotel milik PT Pegadaian (persero) ini mengemas paket Ramadan berupa tarif nginap spesial dan promo Food and beverage.

Public Relation Hotel Pesonna Zhara Mentari Islami menyebut, tarif menginap selama Ramadan seharga Rp 355 ribu/nett sudah termasuk takjil, breakfast atau sahur.

"Untuk tamu perusahaan dan coorporate, kami menyiapkan ruang meeting dengan konsep Halal bi Halal hanya dengan Rp 60 ribu/pax. Sudah dapat menikmati dinner dan takjil All you can eat buffet," kata Public Relation Pesonna Hotel, Zhara Mentari di Makassar, Minggu (4/6/2017).

Hotel yang terletak di Jl A. Mappanyuki No 49 ini menghadirkan promo Bukber Pesonna seharga Rp 55 ribu/pax sudah termasuk dinner + takjil, dessert, ice or hot tea dan All you can eat.

"Dengan tawaran harga seperti itu tamu dapat menikmati sajian 24 menu dari Pesonna Hotel Makassar. Menu ini akan dirotasi selama periode waktu tertentu," ujarnya dalam keterangan resminya, Minggu (4/6/2017).

Adapun kegiatan Ramadan Fair kerjasama Hotel Pesonna Makassar bekerjasama dengan PT. Pegadaian (persero) mengadakan Festival Qasidah umum dan Lomba Tilawatil Qur'an tingkat remaja.

Tentunya dengan hadiah yang menarik yang disponsori langsung oleh PT. Pegadaian , Abu Corp, Abu Tour, Fitbar, Benecol dan Wardah. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi 0411-8910 110/081356777749. (*)