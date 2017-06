50 Tenant Fashion Hingga Makanan Meriahkan Pipo Bazaar Festival

Head of Marcomm Phinisi Point dan The Rinra, Mustahab N Iman

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Mal Phinisi Point (Pipo) menggelar Bazaar Festival 2017 mulai besok (5-18/ 2017) mendatang.

Dihelat mulai pukul 16.00-21.00 Wita di pelataran parkir depan Hotel The Rinra dan Mall Phinisi Point. Sebanyak 50 tenant terlibat, mulai dari tenant F & B, Fashion, Aksesori, hingga Otomotif.

Tenant yang akan berpartisipasi juga memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri mulai makanan khas Indonesia hingga makanan khas jepang dan korea serta juga akan hadir tenant otomotif dimana pengunjung bisa melakukan tukar tambah mobil baru.

Masing-masing tenant menyuguhkan produk yang tentunya dapat menarik para pengunjung PIPO Bazaar untuk datang ke stand mereka.

"Beberapa program dan kegiatan menarik akan kami berikan untuk memanjakan pengunjung salah satunya adalah dengan special hour dimana para pengunjung bisa berbelanja hanya dengan Rp 1 rupiah dengan menggunakan T-Cash. Pokoknya banyak kejutan selama kegiatan PIPO Bazaar ini," ujar Head of Marcomm Phinisi Point dan The Rinra, Mustahab N Iman via WhatsApp, Minggu (4/6/2017). (*)