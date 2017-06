Yana Zein Meninggal Karena Kanker, Ternyata Begini Nasib Tragis 2 Mantan Suaminya, 1 Sedang Disorot

TRIBUN-TIMUR.COM - Semasa hidupnya, Suryana Nurzaman Zein alias Yana Zein pernah menikah dengan dua orang pria.

Pernikahan pertama dengan Fahmi Darmawansyah, lalu pernikahan kedua dengan Nono Handiyono.

Walau dua kali menikah, namun Yana menjadi orangtua tunggal bagi kedua putrinya, yakni Aurelia Callista Carilla dan Alika Pandora Salvine hingga akhir hayatnya.

Mengapa?

Pernikahan dengan Fahmi berujung perceraian pada tahun 1993, sedangkan Nono meninggal dunia.

Kepergian Yana seolah menyusul kepergian suami keduanya.

Penyakit Parkinson

Nono menghembuskan nafas terakhir lebih dulu pada 8 Juli 2016 atau hampir satu tahun yang lalu karena penyakit parkinson.

Parkinson adalah penyakit degeneratif syaraf yang pertama kali ditemukan pada tahun 1817 (an Essay on the Shaking Palsy) oleh Dr James Parkinson dengan gejala yang paling sering dijumpai adalah adanya tremor pada saat beristirahat di satu sisi badan, kemudian kesulitan untuk memulai pergerakan dan kekakuan otot.

Penyakit ini menyerang sekitar satu di antara 250 orang yang berusia di atas 40 tahun dan sekitar satu dari 100 orang yang berusia di atas 65 tahun.