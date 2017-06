Serbuu Lebaran Adira Finance Juga Hadir di Daya Grand Square, Ini Promo Menariknya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Program Serba Baru Serba Untung (Serbuu) Lebaran kembali dihelat PT Adira Dinamika Multifinance (Adira Finance) Cabang Makassar 1 di Daya Grand Square mulai (1-21/6/2017) mendatang.

Branch Manager PT Adira Finance Makassar 1, Rajaman di sela jumpa pers di kantornya, Jl AP Pettarani Makassar, Sabtu (3/6/2017) menuturkan, Serbuu Lebaran tahun ini menawarkan beberapa program menarik yang sayang dilewatkan.

Tidak hanya motor baru dan bekas, program kredit daya multiguna hingga elektronik pun ada.

"Untuk motor baru merek Honda misalnya, uang muka 15 persen, mendapatkan paket sembako atau voucher belanja Rp 300 ribu ini khusus tenor 29 bulan dan 35 bulan. Ada juga uang muka 20 persen benefitnya potong angsuran 8 bulan khusus tipe beat series dengab tenor 35 tahun," kata Rajaman siang tadi.

Selain Honda ada juga Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki. Motor bekas pun ada.

"Untuk program UMCY (Used Motor Cycle) ada trade in motor bekas ke motor bekas plus yang muka Rp 1 juta dan trade in motor bekas ke motor baru plus diskon 1 bulan angsuran dan uang muka Rp 1 juta," ujar Rajaman. (*)