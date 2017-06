Cicil Motor Beat Series Dapat Potongan Tenor 8 Bulan di Serbuu Lebaran Adira

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Selain di Pintu Selatan Mal Panakkukang (MP) Makassar, PT Adira Dinamika Multifinance (Adira Finance) Cabang Makassar juga mengadakan program Serba Baru Serba Untung (Serbuu) Lebaran 2017 di Daya Grand Square Jl Perintis Kemerdekaan mulai 1-23 Juni mendatang.

Branch Manager PT Adira Finance Makassar 1, Rajaman di sela jumpa pers di kantornya, Jl AP Pettarani Makassar, Sabtu (3/6/2017) menuturkan, Serbuu Lebaran tahun ini menawarkan beberapa program menarik yang sayang dilewatkan.

Tidak hanya motor baru dan bekas, program kredit daya multiguna hingga elektronik pun ada.

"Untuk motor baru merek Honda misalnya, uang muka 15 persen, mendapatkan paket sembako atau voucher belanja Rp 300 ribu ini khusus tenor 29 bulan dan 35 bulan. Ada juga uang muka 20 persen benefitnya potong angsuran 8 bulan khusus tipe beat series dengan tenor 35 bulan," kata Rajaman.

Contohnya, Beat Pop CW F1-Pixel/Comic Plus dengan cash Rp 16,185 juta bisa ditembus dengan uang muka Rp 3,2 juta atau 20 persen. Sisanya dicicil selama 27 bulan atau Rp 697 ribu saja. "Yang awalnya 35 bulan dikurangi 8 bulan. Sisa 27 bulan saja," jelas Rajaman.

Selain merek Honda ada juga motor Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki. Motor bekas pun ada.

"Untuk program UMCY (Used Motor Cycle atau motor bekas) ada trade in motor bekas ke motor bekas plus uang muka Rp 1 juta dan trade in motor bekas ke motor baru plus diskon 1 bulan angsuran dan uang muka Rp 1 juta," kata Rajaman.

Ada juga program Non Dealer Sale (NDL) khusus nasabah Adira Finance yang ingin pinjaman langsung hanya menitipkan BPKB motor atau mobil. "Kita berikan juga paket lebaran Rp 400 ribu," ujarnya.

Untuk barang tahan lama seperti elektronik, ditawarkan bunga khusus 1,23 persen perbulan. "Khusus smarphone Sumsung bunganya 1,99 persen perbulan. Ini terbilang minim biasanya 2,5 persen-2,75 persen," katanya.