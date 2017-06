Buffon Prioritas Trofi Champions daripada Ballon d'Or

MAKASSAR, TRIBUN - Kapten tim Juventus, Gianluigi Buffon, menyampaikan pujian kepada mega bintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo, menjelang laga final Liga Champions 2017 di The National Stadium of Wales, Kota Cardiff, Minggu (4/6/2017). Kick off pukul 02.45 Wita.

Buffon menyebut Ronaldo sebagai atlet yang layak dikagumi banyak orang. Termasuk karena pencapaian prestasinya meraih trofi Liga Champions bersama Real Madrid dan Manchester United.

Apalagi, Ronaldo akan menjadi salah satu ancaman serius bagi gawang Buffon untuk menggagalkan impiannya merebut trofi Liga Champions untuk pertama kalinya.

Buffon yang kini sudah berusia 39 tahun dan berada di ujung kariernya, memang belum pernah mengangkat trofi Liga Champions.

Padahal, sang kiper andalan timnas Italia ini sudah memenangi banyak gelar, termasuk juara Piala Dunia dan gelar Seria A.

“Saya berbicara dengan Dani Alves dan dia memberi saya motivasi,” kata Buffon, seperti dilansir marca.com.

Buffon mengakui, gelar Liga Champions merupakan prioritas sebelum pensiun.

"Ini akan menjadi akhir yang sempurna untuk karier saya dan orang-orang senang bergairah dengan ini," tambahnya.

"Ini adalah tantangan besar bagi kami. Pada saat kami berada di bawah tekanan, kami akan dibantu oleh fans yang kehadirannya akan menginspirasi kami untuk bertarung, melakukan serangan balik melawan Real Madrid,” jelasnya.

Menurut Buffon, dia dan seluruh pemain Juventus sudah bekerja keras untuk mencapai final.