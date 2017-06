Mantan Bek Barca Ancam Pertahanan Madrid

MAKASSAR, TRIBUN - Bek kanan Juventus, Dani Alves (33), siap bekerja ekstra keras untuk membawa klub Italia itu juara Liga Champions 2017.

Pemain timnas Brasil ini akan mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya pada final melawan juara bertahan, Real Madrid, di The National Stadium of Wales, Kota Cardiff, Minggu (4/6/2017) dini hari. Kick off pukul 02.45 Wita.

Mantan pemain Barcelona ini berperan besar membawa Juve ke final Liga Champions.

Alves menyumbang satu gol dan tiga assist pada dua kali pertemuan lawan AS Monaco di semifinal.

Tapi, Alves enggan disebut pahlawan. Seperti dilansir Mediaset Premium, ia menegaskan, sama sekali belum bahagia meski ikut memberi andil besar membawa Juve ke final.

Alves mengatakan, baru benar-benar senang jika Juve meraih trofi Liga Champions, untuk melengkapi dua trofi juara yang sudah mereka rengkuh tahun ini; jawara Liga Italia dan Coppa Italia.

Alves yang ikut membawa Barcelona juara Liga Champions 2015 ketika mengalahkan Juve 3-1, berpotensi merepotkan lini belakang Madrid.

Sebab, ia aktif menyerang dari sayap bersama “pasangannya” Alex Sandro.

Alves juga memiliki pengalaman menghadapi Real Madrid di kompetisi La Liga, ketika masih membela El Barca.

Wajar jika kapten tim Madrid, Sergio Ramos, mewaspadai ancaman Alves. Terutama ketika melepas umpan-umpan terukur ke kotak penalti lawan.

Seperti dilansir Football Italia, Ramos memuji Dani Alves salah seorang pesepakbola terbaik dunia.

Setelah Juve melepas dua bintangnya, Paul Pogba dan Arturo Vidal, kedatangan Alves memang merupakan rekrutan yang tepat dari pelatih Massimo Allegri.

Untuk pemain yang berposisi bek, Alves terbilang produktif. Dari 32 penampilan di semua ajang bersama Juve, Alves menyumbang 6 gol dan 7 assist. (*)