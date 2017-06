VIDEO : Dit Polair Polda Sulsel Amankan Nelayan Pengebom Ikan

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ditektorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Polda Sulsel menangkap 15 orang nelayan, sekitar 1 mil sebelah utara Pulau Barang Lompo, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (31/5/2017) malam.

Mereka ditangkap lantaran akan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak.

Dari para nelayan tersebut, polisi mengamankan 5 karung amonium nitrat ukuran 25 kg, enam jerigen amonium nitrat ukuran 2 liter, dan satu jetigen berukuran lima liter.

Selain itu diamankan juga sebuah kompresor, dua roll selang, dua buah dakor, dua buah sepatu katak, dan dua gulung sumbu api.

Pelaku melanggar pasal 84 ayat 1 sub pasal 85 UU no 45 tahun 2009 tentang perubahan uu no 31 tahun 2004 tentang perikanan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun

Pelaku dan barang bukti selanjutnya diamankan di Markas Ditpolair Polda Sulsel. (*)