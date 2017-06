Ditpolair Polda Sulsel Tangkap 15 Pelaku Pengeboman Ikan

Lapotan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Polda Sulsel menangkap 15 orang nelayan, sekitar 1 mil sebelah utara Pulau Barang Lompo, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (31/5/2017) malam.

Mereka ditangkap lantaran akan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak.

Direktur Polair Polda Sulsel, Kombes Pol Purwoko Yudianto saat merilis kasus mengatakan, ia memerintahkan anggotanya berpatroli sesuai informasi masyarakat yang menyebut adanya kapal yang mencurigakan.

"Informasi ada kapal di lokasi tersebut yang membawa bahan peledak untuk mengebom ikan, saat dicek di TKP ternyata betul ada," ujarnya.

Ia mengatakan, kapal bernama KMN Berkat Reski tersebut sedang dalam perjalanan menuju perairan Pangkep untuk melakukan pengeboman ikan.

Dari kapal tersebut, polisi mengamankan 5 karung amonium nitrat ukuran 25 kg, enam jerigen amonium nitrat ukuran 2 liter, dan satu jerigen berukuran lima liter.

"Selain itu kami amankan sebuah kompresor, dua roll selang, dua buah dakor, dua buah sepatu katak, dan dua gulung sumbu api," ungkapnya.

Yudianto mengatakan telah menetapkan nahkoda kapal, H sebagai tersangka, sedangkan 14 orang lainnya masih didalami.

"Pelaku melanggar pasal 84 ayat 1 sub pasal 85 UU no 45 tahun 2009 tentang perubahan uu no 31 tahun 2004 tentang perikanan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun," ujarnya.

Saat ini pelaku dan barang bukti masih diamankan di Markas Ditpolair Polda Sulsel. (*)