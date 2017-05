Catat Ini! Madrid Hanya Sekali Kalah dari Klub Italia

MAKASSAR, TRIBUN - Real Madrid punya catatan bagus dalam sejarah pertemuannya dengan klub-klub Italia pada final Liga Champions.

Real Madrid sudah 15 kali menembus babak final kejuaraan sepakbola antarklub terhebat di Eropa itu. Hasilnya, El Real 11 kali juara.

Termasuk babak final melawan Juventus di The National Stadium of Wales, Kota Cardiff, Minggu (4/5/2017) dini hari mendatang. Kick off pukul 02.45 Wita.

Seperti dikutip dari uefa.com, kemarin, dari 15 kali tampil di final, termasuk lawan Juventus akhir pekan ini, Madrid sudah lima kali menghadapi wakil Italia.

Dari empat laga lawan klub Italia yang sudah dilakoni Madrid, mereka hanya sekali kalah. Ketika itu Madrid kalah lawan Inter Milan 1-3 pada final tahun 1964.

Padahal, ketika itu Madrid diperkuat dua bintang top, Alfredo Di Stéfano dan Ferenc Puskás.

Sebelumnya, pada final tahun 1957, Madrid di hadapan pendukung sendiri, Estadio Santiago Bernabeu, menggasak klub Italia, Fiorentina 2-0.

Bintang Madrid pada laga ini adalah Alfredo Di Stéfano dan Francisco Gento.

Setahun kemudian, pada final tahun 1958, di King Baudouin Stadium, Kota Brussels, Belgia, giliran AC Milan yang takluk 2-3 dari Madrid melalui perpanjangan waktu.

Pada final 1998 di Amsterdam ArenA, Belanda, Madrid bertemu lagi wakil Italia. Kali ini, melawan Juventus.

Juventus yang kala itu diperkuat dua pemain yang kini jadi pelatih top, Zinedine Zidane dan Antonio Conte, kalah 0-1 dari Madrid. Gol dicetak Predrag Mijatovic.

Ketika itu, Madrid juga bertabur bintang, seperti Raul Gonzalez, Roberto Carlos, Davor Suker, dan Christian Karembeu.

Menarik ditunggu, pertemuan kembali Madrid dengan Juventus pada final 2017 di Kota Cardiff. (*)



15 Laga Madrid di Final

1955/56: Real Madrid 4-3 Stade de Reims Champagne

1956/57: Real Madrid 2-0 ACF Fiorentina

1957/58: Real Madrid 3-2 AC Milan

1958/59: Real Madrid 2-0 Stade de Reims Champagne

1959/60: Real Madrid 7-3 Eintracht Frankfurt

1961/62: SL Benfica 5-3 Real Madrid

1963/64: FC Inter Milan 3-1 Real Madrid

1965/66: Real Madrid 2-1 FK Partizan

1980/81: Liverpool FC 1-0 Real Madrid

1997/98: Real Madrid 1-0 Juventus

1999/00: Real Madrid 3-0 Valencia CF

2001/02: Real Madrid 2-1 Bayer 04 Leverkusen

2013/14: Real Madrid 4-1 Atlético Madrid

2015/16: Real Madrid 1-1 Atlético Madrid

2016/17: Juventus vs Real Madrid?