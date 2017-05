Mal PIPO Bakal Gelar Bazaar Ramadan 5-18 Juni

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Mall Phinisi Point akan menggelar PIPO Bazaar Festival pada 5-18 Juni 2017.

Sebagai rangkaian kegiatan Ramadan, kegiatan ini akan berlangsung pukul 16.00-21.00 wita di pelataran parkir utara Mall Phinisi Point Makassar.

"Jika Bazaar pada umumnya hanya menyuguhkan makanan dan minuman, lain halnya dengan PIPO Bazaar. Dimana banyak jenis produk yang tersedia mulai dari makanan, minuman, pakaian, hingga aksesoris," kata General Manager Phinisi Point, Anggraini di Executive Lounge Grand Clarion, Rabu (31/5/2017).

Bagi calon tenant yang ingin berpartisipasi, dapat menyewa tempat dengan sewa Rp 1,5 juta. Mendapat fasilitas listrik, tenda, lampu, keamanan dan kebersihan serta gratis biaya parkir.

“Kegiatan ini terbuka untuk umum dan siapapun boleh berpartisipasi didalamnya, termasuk tenant yang ada di Mall PiPo. Setiap tenant boleh menjual lebih dari satu jenis produk, tidak ada batasan," katanya.

Head of Marcomm Phinisi Point dan The Rinra Makassar Mustahab N Iman menambahkan, untuk melengkapi bazaar ramadan, manajemen mal PIPO akan menghadirkan berbagai kegiatan hiburan. Diantaranya live music, stand up comedy, photography contest dan lainnya.

"Jadi kegiatan ini tidak hanya food bazar dan food court tetapi juga full of entertainment. Hiburan itu perlu untuk menyempurnakan acara, jadi tidak akan terlalu kaku. Belanja dan ngabuburit sambil menikmati live musik, dan hiburan lainnya akan lebih seru," kata Mustahab.

Kemudian, ada penawaran murah di jam jam tertentu dalam program Special Hour. Pengunjung bisa mendapat diskon dan cashback saat datang di periode tertentu dan belum ramai. (*)