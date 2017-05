Ada Wedding Expo di Hotel Four Points 14-18 Juni

Manajemen Hotel Four Points by Sheraton Makassar menggandeng Dwicomm bakal menggelar Wedding Expo bertajuk The Elegant Wedding Expo di area lobi, 14-18 Juni 2017 mendatang.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Hotel Four Points by Sheraton Makassar menggandeng Dwicomm bakal menggelar Wedding Expo bertajuk The Elegant Wedding Expo di area lobi, 14-18 Juni 2017 mendatang.

Beragam penawaran disiapkan dalam acara yang berlangsung selama lima hari ini. Mulai diskon paket pernikahan hingga cashback dan cicilan dengan bunga 0 persen.

Sekitar 18 tenant bridal, wedding organizer, salon, pelaku usaha henna, dan dekorasi siap bergabung.

"Wedding Expo tahun ini mengusung tema The Elegant Wessing dimana kami akan fokus menampilkan chinese wedding dan international wedding dari sisi promo serta tenant yang berpartisipasi. Namun tidak ketinggalan busana pengantin tradisional yang dikemas elegan," ungkap General Manager Four Points by Sheraton Makassar Lasta Arimbawa di sela Press Conference Wedding Expo di Jl Landak Baru, Rabu (31/5/2017).

Khusus Four Points, promo yang disiapkan antara lain cashback Rp 10 juta, free pondokan dua jenis masing masing 200 pax atau pilihan akomodasi bintang lima Marriot Group di Singapura, Malaysia, atau Thailand, dan free kamar bagi pasangan yang melakukan konfirmasi wedding selama periode expo berlangsung.

"Kami tidak menargetkan besaran total transaksi. Tujuannya adalah memperkenankan sekaligus memberi ruang bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan di hotel berbintang dengan biaya terjangkau," kata Lasta.

Pengunjung yang datang boleh memilih venue acara pernikahan. Manajemen menyiapkan ballroom dengan tarif mulai Rp 85 juta hingga ruangan kontemporer di lantai dua dengan budget mulai Rp 50 jutaan.

Promo lain yang ditawarkan yaitu pemegang kartu kredit Bank Mandiri, BCA dan BNI bisa menyicil dengan bunga 0 persen mulai tiga bulan hingga 12 bulan. (*)