Ketahuan Kebiasaan Iriana saat Pulang Kampung Tanpa Ditemani Jokowi, Mulai Bandara Hingga Pesawat

TRIBUN-TIMUR.COM - Ibu Negara, Iriana Joko Widodo kembali menjadi sorotan warganet lantaran gaya hidupnya yang sederhana.

Hal itu tampak ketika dia dalam perjalanan dari Jakarta menuju Solo, Provinsi Jawa Tengah, baru-baru ini.

Sebagai ibu negara, tentu negara memberikan berbagai fasilitas very and very important person atau VVIP kepada ibu tiga anak ini karena menjadi haknya.

Fasilitas itu sifatnya melekat dan menjadi haknya.

Sebagai contoh, fasilitas Pasukan Pengamanan Presiden RI maupun menikmati fasilitas paling tinggi dalam penerbangan.

Namun, rupanya, fasilitas itu kurang dimanfaatkan ibu dari Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaesang Pangarep ini.

Dia malah lebih memilih membaur dengan warga sehingga solah-olah dirinya bukanlah istri orang nomor satu di negeri ini.

Akun gosip pada Instagram @lambe_turah mem-posting video ketika Iriana berada di ruang tunggu Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Terminal 3 Ultimate untuk sementara waktu ini menjadi terminal khusus untuk penumpang penerbangan Garuda Indonesia (domestik dan internasional).

Di Terminal 3 Ultimate, terdapat berbagai fasilitas lounge gratis dan berbayar.