Kerukunan Keluarga Mandar Sulbar akan Gelar Silaturahmi dan Buka Puasa di Four Point

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Pengurus Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat (KKMSB) akan gelar Silaturahmi dan Buka Bersama di Four Points by Sheraton, Jl Landak Baru No 130, Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (3/6/2017).

Kegiatan ini bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Sekitar 1000 undangan akan menghadiri acara ini. Gubernur Sulbar Andi Ali Baal Masdar dijadwalkan hadir.

Sejumlah unsur pimpinan Muspida Sulsel dan Sulbar juga dijadwalkan hadir.

Turut hadir pula Sanusi Baco untuk memberi tausiah ramadan serta doa.

Gufron Dirawan Darmawan selaku koordinator acara mengatakan, acara tersebut merupakan ajang silaturahmi seluruh masyarakat Sulbar yang berada di Sulsel.

"Jug sekaligus syukuran atas pelantikan gubernur Sulbar yang baru, maka dari itu diharapkan kehadiran masyarakat Mandar agar bisa hadir sehingga bisa saling silaturahmi," jelasa Gufron pada tribun-timur.com, saat ditemui di phinisi UNM lantai 8, Selasa (30/5/2017).

Acara ini ditutup dengan salat magrib berjamaah bersama seluruh pengurus KKMBS.