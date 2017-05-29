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VIDEO: SYL Jamin WTP Sulsel

Hal ini dia sampaikan setelah Rapat Paripurna DPRD Sulsel di Sekretariat DPRD Sulsel

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menjamin predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) RI.

Hal ini dia sampaikan setelah Rapat Paripurna DPRD Sulsel di Sekretariat DPRD Sulsel Lantai III, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Senin (29/5/2017).

Syahrul menggaransi 100 persen WTP untuk Sulsel.

Apa saja kata Syahrul, berikut videonya.

Tags
Syahrul Yasin Limpo
WTP
Makassar
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Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Suryana Anas
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