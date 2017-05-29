Pilgub Sulsel 2018
Dilamar PDIP, Agus Arifin Nu'mang: PDIP Tahu Saya selama Dua Periode
Agus Arifin Nu'mang menerima elite PDIP Sulsel di rumah jabatan wakil gubernur Sulsel, Jl Yusuf Daeng Ngawing
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang menerima elite PDIP Sulsel di rumah jabatan wakil gubernur Sulsel, Jl Yusuf Daeng Ngawing, Makassar, Sulsel, Senin (29/5/2017).
Agus pun mengatakan punya hubungan dekat dengan PDIP Sulsel selama dua periode menjadi wakil gubernur.
"Siapa yang menanam maka dia yang menuai, elite PDIP tahu saya selama ini," katanya.
Ia pun mengungkapkan dua kali PDIP Sulsel mengusungnya bersama Syahrul Yasin Limpo.
"Saya selalu bersama PDIP Sulsel sejak Sayang I dan II," katanya.
Beberapa bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel yakni (berdasarkan abjad), Agus Arifin Nu'mang (Wakil Gubernur Sulsel), Akbar Faizal (Anggota DPR-RI), Ashabul Kahfi (Wakil Ketua DPRD Sulsel), Aziz Kahar Muzakkar (Anggota DPD RI).
Burhanuddin Andi (Komisaris PPI) Ichsan Yasin Limpo (Bupati Gowa Periode 2005-2015), Idris Manggabarani (Ketua Gerindra Sulsel) Luthfi A Mutty (anggota DPR RI), Ni'matullah (Ketua Demokrat Sulsel) Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), Nurdin Halid (Ketua DPD Golkar Sulsel Transisi), Rivai Ras (Pendiri Universitas Hankam). (*)