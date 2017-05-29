TribunTimur/
Home »

News

» Regional

Pilgub Sulsel 2018

Dilamar PDIP, Agus Arifin Nu'mang: PDIP Tahu Saya selama Dua Periode

Agus Arifin Nu'mang menerima elite PDIP Sulsel di rumah jabatan wakil gubernur Sulsel, Jl Yusuf Daeng Ngawing

Dilamar PDIP, Agus Arifin Nu'mang: PDIP Tahu Saya selama Dua Periode
HANDOVER
Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang menerima elite PDIP Sulsel di rumah jabatan wakil gubernur Sulsel, Jl Yusuf Daeng Ngawing, Makassar, Sulsel, Senin (29/5/2017). Agus pun mengatakan punya hubungan dekat dengan PDIP Sulsel selama dua periode menjadi wakil gubernur. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang menerima elite PDIP Sulsel di rumah jabatan wakil gubernur Sulsel, Jl Yusuf Daeng Ngawing, Makassar, Sulsel, Senin (29/5/2017).

Agus pun mengatakan punya hubungan dekat dengan PDIP Sulsel selama dua periode menjadi wakil gubernur.

"Siapa yang menanam maka dia yang menuai, elite PDIP tahu saya selama ini," katanya.

Ia pun mengungkapkan dua kali PDIP Sulsel mengusungnya bersama Syahrul Yasin Limpo.

"Saya selalu bersama PDIP Sulsel sejak Sayang I dan II," katanya.

Beberapa bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel yakni (berdasarkan abjad), Agus Arifin Nu'mang (Wakil Gubernur Sulsel), Akbar Faizal (Anggota DPR-RI), Ashabul Kahfi (Wakil Ketua DPRD Sulsel), Aziz Kahar Muzakkar (Anggota DPD RI).

Burhanuddin Andi (Komisaris PPI) Ichsan Yasin Limpo (Bupati Gowa Periode 2005-2015), Idris Manggabarani (Ketua Gerindra Sulsel) Luthfi A Mutty (anggota DPR RI), Ni'matullah (Ketua Demokrat Sulsel) Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), Nurdin Halid (Ketua DPD Golkar Sulsel Transisi), Rivai Ras (Pendiri Universitas Hankam). (*)

Tags
Agus Arifin Numang
PDIP Sulsel
Pilgub Sulsel
Berita Terkait:

Pilgub Sulsel 2018

Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
Video Pilihan: Tali Pusar Belum Putus, Tapi Bayi yang Baru Lahir Ini Lakukan Hal Ajaib!
Tali Pusar Belum Putus, Tapi Bayi yang Baru Lahir Ini Lakukan Hal Ajaib!
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help
Privacy Policy
Terms of Use
Redaksi
Info iklan
Contact Us