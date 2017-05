Buka Puasa di Hotel Melia Seharga Rp 120 Ribu, Ada 24 Menu Disiapkan

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Manajemen Hotel Melia Makassar menawarkan paket berbuka puasa di Restauran Merkado, lantai enam, Jl A Mappanyukki Makassar.

Paket yang ditawarkan berupa buka puasa prasmanan dengan menu buka puasa dan takjil yang berbeda-beda setiap hari dibanderol Rp 120 ribu nett All You Can Eat.

Paket Ramadan “Iftar Buffet” di Restoran Merkado dengan kapasitas kursi hingga 150 orang. Termasuk 24 variasi aneka makanan terdiri empat Appetizer, 1 Soup, tujuh Main Course, satu Live Cooking, satu Stall dan 10 Dessert (Ta’jil), minuman kopi dan teh yang disajikan dengan hangat.

Sedangkan menh takjil yang ditawarkan yaitu Kurma, Es Kacang Merah, Kolak Pisang, Cantik Manis, Talam Ubi, Dadar Gulung, Putu Ayu, Bakwan Jagung, Tempe Mendoan, dan Tahu Isi.

Bagi yang ingin juga merasakan pengalaman kuliner selama bulan ramadan, manajemen menyediakan menu buka puasa Mie Goreng Jawa, Cah Kacang Panjang Ebi, Tahu Balado, Rendang Daging, Ikan Asam Manis, Ayam Goreng Bawang Putih, dan masih banyak menu lainnya.

“Tamu yang datang mendapatkan menu makanan dan takjil yang berbeda setiap harinya. Adajuga siraman rohani selama tujuh menit dari ustad yang disediakan hotel menjelang buka puasa," ungkap Sepvanzo Saragih, Food & Beverage Manager Melia Makassar, Viki Wahyudi, Senin (29/5/2017).

Ia berharap, dengan adanya paket yang telah disiapkan, warga Makassar dapat menikmati suasana Ramadan yang berbeda ala hotel berbintang di Melia. Ditunjang dengan berbagai pernak-pernik berbentuk ketupat, kubah masjid, bedug telah menghiasi area lobi, restoran di hotel ini. (*)