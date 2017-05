'Maksiatnya Di-pause Dulu’

TRIBUN-TIMUR.COM - Artis Nikita Mirzani selama ini dikenal sebagai salah satu selebriti penuh kontroversial.

Salah satu yang kontroversial dari janda dua anak ini adalah kebiasannya untuk berpenampilan seksi.

Keseksiannya kerap diumbar di media sosial.

Nah memasuk bulan suci Ramadan ini Nikita tampak memposting fotonya dengan pakaian lebih tertutup.

Bahkan dia memposting fotonya sedang mengenakan jilbab putih.

“Just thinking of you and the goodness you spread all over, just want to say sorry for everything I did wrong. May the Ramadan bring you peace and prosperity, good health and wealth, and brighten your life forever. Happy Fasting, Enjoy Ramadan.

with love, Nikita mirzani,” tulisnya.

Netizen pun ramai-ramai memberikan pujian kepada Nikita.

Tak sedikit yang mendoakannya untuk istiqomah mengenakan jilbab.

Namun ada pula yang menyebut ini hanyalah musiman.

“Maksiatnya d pause dulu,” tulis okyhara.