VIDEO: Begini Suasana Pelantikan Pengurus AELI Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Pengurus Asosiasi Experiential Learning Indonesia (AELI) periode 2017/2020 menggelar pelantikan di Hotel Remcy Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (25/5/2017).

Sebanyak 15 orang dari berbagai provider resmi menjadi pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) AELI Sulsel.

Provider tersebut antara lain, Bazel Pro, Vertical, Parabus, Elang Celebes, Zpartan, Kahana, Malino Adventure, Sanggar Kelapa, Boengkar Nusantara Jaya, Gabi, LBH Psikologi, Peco-peco, Akbid Pelamonia, Beda Consulting dan Bocil Adventure.

Adapun jumlah peserta yang hadir dalam pelantikan dan pengukuhan DPD AELI Sulsel, 40 orang.

Diantaranya, Persatuan Hotel Restaurant Indonesia (PHRI), Association Of The Tours And Travel Agencies (ASITA), ketua Family Creative Community (FCC) dan presiden Lions Club Makassar House.

Nur Indah Noviyanti selaku ketua panitia mengatakan, AELI hadir untuk mempererat hubungan seluruh provide khususnya DPD AELI Sulsel.

"Saya harap kita semua bisa saling mempererat hubungan dalam rangka membangun dan memajukan bangsa Indonesia dalam Experiential Learning," kata perempuan asli Makassar ini pada tribun-timur.com, Kamis (25/5/2017).

Sementara Agus Yulianto selaku Ketua DPD AELI Sulsel mengatakan, usai pelantikan dan mengukuhan ia akan langsung melakukan konsulidasi bersama para pengurus.

"Setelah ini akan melakukan konsulidasi bersama para pengurus DPD AELI Sulsel untuk memperluas jaringan mitra yang strategis," kata Agus.

Turut hadir Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) AELI Jakarta Kresno Wiyono, Sekjen Gigih Gesang dan Irman Yasin Limpo.