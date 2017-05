Siap-siap Bagi Pecinta Modifikasi Motor, Honda Modif Contest Akan Digelar di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- PT Astra Honda Motor (AHM) kembali gelar Honda Modif Contest (HMC) di sepanjang Juni hingga Oktober 2017.

Gelaran modifikasi akbar yang mewadahi kreativitas modifikator dan komunitas Honda akan digelar di 15 kota besar di Indonesia termasuk di Makassar.

Perhelatan akbar HMC 2017 ditargetkan diikuti oleh 1.500 peserta penggemar modifikasi Tanah Air.

Astra Motor Makassar sebagai main diler wilayah SulSelbartra dan Ambon akan menggelar HMC setelah lebaran, tepatnya 13 Agustus 2017 nanti.

“HMC ini juga akan menjadi ajang jalin silaturahmi antar pecinta Honda, maka dari itu persiapan kami lebih matang. Makassar adalah gudangnya modifikasi motor maupun mobil," Manager Marketing Astra Motor Makassar, Henry Setiawan, dalam rilisnya, Jumat (26/5/2017).

Henry Setiawan, mengatakan gelaran tahun ini hadir spesial dengan 6 kelas yang dilombakan.

Untuk motor Honda produksi tahun 2006 keatas, dibuka 4 kelas yakni kelas Matic & Cub Stok untuk gaya modifikasi Stock & Stickers.

Kelas decals dengan mesin skutik dan cub, Matic & Cub Advance untuk gaya modifikasi Advance & Airbrush.

Paintings dengan mesin skutik dan cub, Sport Stock untuk gaya modifikasi Stock & Stickers.

Juga decals dengan mesin sport, Sport Advance untuk gaya modifikasi Advance & Airbrush dan Paintings dengan mesin sport.

Selain itu, turut dibuka 2 kelas lainnya yakni kelas Free For All (FFA) untuk modifikasi tipe skutik, cub dansport dengan gaya modifikasi ekstrim dan All Stock Advance.

"Lomba memperebutkan beragam hadiah menarik," jelasnya.

Dari gelaran di 15 kota besar, AHM akan memilih satu pemenang pada setiap kelas untuk dikompetisikan kembali di ajang akbar Final Battle HMC 2017.