Pilgub Sulsel 2018
Nurdin Abdullah Yakin, Dirinya Peraih Survei Tertinggi
Namun, Bupati Bantaeng ini mengakui tetap bergerak untuk terus meningkatkan surveinya.
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Bakal Calon Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengklaim unggul dari hasil survei jelang pemilihan Gubernur Sulsel 2018.
Ia mengungkapkan mendapatkan 25,9 persen, tertinggi dari calon gubernur Sulsel.
"Saya berada diangka pertama, 25,9 persen, kalau peringkat kedua itu 13 persen, tetapi saya tidak mau sebut nama, nanti ada yang marah," kata Nurdin Abdullah setelah pertemuan dengan PDIP Sulsel di kediamannya Perumahan Dosen Unhas Tamalanrea, Makassar, Sulsel, Jumat (26/5/ 2017).
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Namun, Bupati Bantaeng ini mengakui tetap bergerak untuk terus meningkatkan surveinya.
Beberapa bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel yakni (berdasarkan abjad), Agus Arifin Nu'mang (Wakil Gubernur Sulsel), Akbar Faizal (Anggota DPR-RI), Ashabul Kahfi (Wakil Ketua DPRD Sulsel), Aziz Kahar Muzakkar (Anggota DPD RI).
Burhanuddin Andi (Komisaris PPI) Ichsan Yasin Limpo (Bupati Gowa Periode 2005-2015), Idris Manggabarani (Ketua Gerindra Sulsel) Luthfi A Mutty (anggota DPR RI), Ni'matullah (Ketua Demokrat Sulsel) Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), Nurdin Halid (Ketua DPD Golkar Sulsel Transisi), Rivai Ras (Pendiri Universitas Hankam). (*)
Nurdin Abdullah
PDIP
Pilgub Sulsel 2018
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