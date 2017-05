Nginap di Losari Beach Hotel Rp 278 Ribu, Bisa Ngabuburit di Bazaar Ramadan

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Hotel Losari Beach Group tak ketinggalan dalam mengemas paket spesial selama bulan Ramadan. Mulai penyediaan kamar, makanan buka puasa, sahur prasmanan, dan bazaar di teras 24 Losari Beach Hotel.

Paket menginap misalnya, dibanderol seharga Rp 278 ribu per malam di Losari Beach Hotel. Aneka takjil dibanderol Rp 15 ribu per pax, paket buka puasa ditawatkan Rp 60 ribu per pax dan sahur prasmanan Rp 50 ribu per pax.

"Kami menawarkan ragam paket spesial selama Ramadan untuk mendongkrak okupansi kamar sebanyak 20 persen. Selama ini keterisian kamar sekitar 40 persen dan terus menurun jelang Ramadan," kata General Manager Losari Hotel Roberth Lamba dalam Jumpa Promo Ramadan Losari Hotels Group di Makassar, Jumat (26/5/2017).

Selama Ramadan, manajemen Losari Hotels menggelar Bazaar on the Beach di Teras 24 Losari. Dimulai pada 27 Mei 2017. Tenant yang akan memeriahkan yaitu baju muslim, makanan berbuka puasa, penganan, aksesori ramadan, dan kerudung. Jadi, warga Makassar dapat menikmati waktu ngabuburit sambil berbelanja di teras ini. Harga per tenant ditawarkan Rp 2 juta selama Ramadan.

Aneka kudapan Ramadan ditawarkan Rp 7.500 per item setiap hari selama Ramadan.

"Kami sangat berharap warga Makassar melewatkan waktu ngabuburit di hotel Losari Beach. Sembari menikmati panorama pantai Losari dan berbuka puasa dengan menu variatif yang kami siapkan," ujar Robert.

Di Losari Metro Hotel, paket menginap selama bulan Ramadan ditawarkan seharga Rp 218 ribu. Belum termasuk breakfast.

Owner Losari Hotels Group Arwan Tjahjadi menambahkan, paket spesial selama Ramadan berlaku di seluruh unit hotel Losari. Termasuk Bali dan Jakarta. (*)