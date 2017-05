Petra Sihombing Di-WA Ibunya ‘Mama Harus Pergi’, Kamar Didobrak, Didapatinya Sungguh Menyedihkan

TRIBUN-TIMUR.COM - Penyanyi Petra Sihombing menceritakan pengalaman pribadinya yang sungguh menyedihkan.

Seperti diunggah akun instagram @proud.project Petra menceritakan kehidupannya 2 tahun belakangan ini yang begitu penuh masalah.

Masalah karier yang anjlok hingga keuangannya yang terus menipis.

“2 tahun belakangan adalah titik terendah dalam hidup gue. Orang tua gua cerai. Karir gue anjlok dan keuangan gue juga menipis. Hampir setiap hari gue merasa depressed. Cape iya. Kesel iya. Marah iya.”

“Tapi gue jadi belajar banget. Gue belajar untuk memaafkan. Memaafkan orang lain. Memaafkan diri sendiri. Ga gampang. Tapi satu hal yang gue sadari itu, dengan memaafkan, luka bisa disembuhkan.”

Namun yang paling membuatnya trauma adalah kala menceritakan ibunya yang pernah melakukan percobaan bunuh diri.

Hal itu kata Petra lantaran kedua orang tuanya bercerai.

“Waktu itu, gue sama ade gue lagi ngerokok didepan kamar. Tiba-tiba nyokap ngirim WA, “Thank you buat semuanya. Mama harus pergi...” Trus gue ke kamar dia, dan ternyata kamarnya dikunci. Akhirnya gue tendang pintunya dan gue liat dia udah megang pil banyak banget.”

“Nyokap gue ampir aja bunuh diri. Ya, hidup gue emang makin berat sejak bokap nyokap cerai. Tapi ya, life comes with pain. But pain is temporary and time will heal.”

