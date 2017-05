Manggung di Luar Kota, Via Vallen Dapat Kabar Buruk Tentang Ayahnya

Via Vallen

TRIBUN-TIMUR.COM - Peraih penghargaan penyanyi dangdut paling ngetop SCTV award 2017, Via Vallen sedang bersedih.

Pelantun lagu ‘Selingkuh’ ini mendapat kabar jika ayahnya masuk rumah sakit.

Kabar itu didapat Via saat manggung di luar kota.

Seperti dilihat di instagramnya Via mengunggah video ayahnya sedang di-opname di rumah sakit.

Menurut Via kemungkinan ayahnya kecapekan karena akhir-akhir ini begitu sibuk.

“Lagii ngamen di luar kota dapet kabar papah opname. kmren - kmren emg kegiatannya puadeeeettt bangeett kurang istirahatnya, jadi sekarang tumbang. get well soon dady,” tulisnya.