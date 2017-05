Besok, All New KIA Rio dan Sedona Resmi Mengaspal di Makassar

All new Kia Rio Hatchback

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ardy Muchlis

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- PT Kalla Kars Inti Amanah (Kalla Kia) main diler mobil Kia wilayah Sulawesi Selatan akan meperkenalkan dua varian terbarunya All New Kia Rio dan Sedona, Jumat (25/5/2017).

Berdasarkan undangan yang diterima Tribun Timur, seremoni launching akan digelar di Diler KIA jalan Ahmad Yani Makassar.

"Kita akan perkenalkan dua varian terbaru All New Rio dan Sedona," jelas Kepala Cabang Kalla Kia, Arief Yanto kepada Tribun Timur via pesan WhatsApp Kamis (25/5).

All New Kia Rio membawa desain sporty dan stylish. All New Rio semakin terlihat matang dewasa dan modern

All New Rio generasi keempat ini menawarkan kombinasi dari efisiensi bahan bakar yang lebih baik, inovasi teknologi, fitur keselamatan, kenyamanan, dan karakter fun to drive.

Interior juga diklaim lebih luas, modern, dan berkelas dengan panel instrumen yang lebih baik, tata letak ergonomis.

Sementara itu Kia Grand Sedona adalah MOV bodi besar. Dibekali mesin 3.300 cc V6 yang tentunya sangat bertenaga. Kabinnya yang lega, dibekali fitur penunjang kenyamanan seperti macam sound sytem harman untuk mendukung operasional head unit berlayar 4,3 inchi.