Profesinya Dosen, tapi Siapa Sangka Jika Melda Bisa Dihadiahi Mobil Lamborghini dari Suaminya

Foto pre-wedding pasangan Reky Wuniatro dengan Melda Gienardy. Reky, putra pasangan Husain Wuniarto dengan Kasma memberi hadiah pernikahan berupa mobil sport Lamborghini seharga miliaran rupiah kepada calon istrinya. @meldagie merupakan putri dari Wiratno Gienardy. Mereka akan melangsungkan resepsi pernikahan di gedung Graha PKK, Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (23/5/2017), malam ini. FRAME HOUSE PRODUCTION/ASH JO

