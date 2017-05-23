SMK Telkom Wisuda 315 Alumni
Acara ini pun dihadiri Kepala Sekolah Drs Abdul Halim Samad MM, perwakilan PT Telkom Divre VII, Perwakilan PHRI Sulsel Andi Nia, dan Ketua Asita
TRIBUN TIMUR/MUNAWWARAH AHMAD
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Telkom Makassa menggelar Wisuda XXIII tersebut dilaksanakan di Phinisi Ballroom hotel Clarion Jl Andi Pangeran Pettarani, Selasa (23/5/2017).
Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad
TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Telkom Makassa menggelar Wisuda XXIII tersebut dilaksanakan di Phinisi Ballroom hotel Clarion Jl Andi Pangeran Pettarani, Selasa (23/5/2017).
Wisuda tersebut diikuti 315 alumni dari empat jurusan.
Yakni Teknik Komputer Jaringan, Teknik Transmisi Telekomunikasi, Usaha Perjalanan Wisata dan Akomodasi Perhotelan.
Acara ini pun dihadiri Kepala Sekolah Drs Abdul Halim Samad MM, perwakilan PT Telkom Divre VII, Perwakilan PHRI Sulsel Andi Nia, dan Ketua Asita Sulsel Didi L Manaba.
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Penulis: Munawwarah Ahmad
Editor: Anita Kusuma Wardana