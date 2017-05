Jelang Ramadan Bawang Putih Tembus Rp 60 Ribu per Kilogram di Bulukumba

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

TRIBUN-TIMUR.COM, BULUKUMBA-Jelang Ramadan, sejumlah bahan bokok mengalami kenaikan harga di Pasar Sentra Bulukumba, Sulawesi Selatan, Senin (22/5/2017).

Kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan drastis, yakni bawang putih. Sebelumnya harga bawang putih berada pada kisaran Rp 35 ribu per kilogram, kini tembus Rp 60 ribu per kilogram.

Selain bawang putih, daging kuda juga naik, dari Rp 90 ribu menjadi Rp 100 ribu per kilogram, ayam potong dari Rp 27 ribu per ekor menjadi Rp 29 ribu per ekor.

"Khusus daging kuda dan sapi mulai naik menjelang Ramadan. Demikian juga bawang putih juga ikut naik," kata Najemiah salah seorang pedagang di pasar tersebut.

Penyebabnya naik karena pasokan di pasar tersebut kurang dari Makassar. Sedang bawang merah harganya tetap karena persediaan banyak dari Bantaeng dan Jeneponto. Harga bawang merah di Bulukumba tetap Rp 30 ribu per kilogram.

Pantauan TribunBulukumba.com pasar tersebut masih tampak sepi dari pengunjung berbeda. Pedagang di pasar tersebut memperkirakan lonjakan pengunjung diperkirakan pada Rabu atau Kamis mendatang. (*)