Inilah 29 Pejabat yang Dilantik di Universitas Hasanuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu MA melantik dan mengambil sumpah beberapa pejabat baru di lingkungan Universitas Hasanuddin, Senin (22/5/2017).

Pejabat baru yang dilantik terdiri dari Dekan, Ketua dan Sekretaris Departemen, Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu, Ketua Divisi, Kepala UPT, Kepala Humas dan Protokoler, Kepala Kantor Urusan Internasional, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Satuan Pengamanan di Lingkungan Universitas Hasanuddin.

Berikut daftar lengkap nama-nama pejabat baru di lingkungan Unhas.

1. Prof Dr Akin Duli MA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya ;

2. Dr Eng Aamiruddin SSi MSc sebagai Dekan Fakultas MIPA ;

3. Prof Dr dr Bachtiar SpRad sebagai Ketua Departemen Radiologi Fakultas Kedokteran ;

4. Prof Dr dr Syahrul Rauf SpOG sebagai Ketua Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran ;

5. Dr dr Andi Makbul Aman SpPD K-EMD sebagai Ketua Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran ;

6. dr M Ruksal Saleh PhD SpB SpOT(K) sebagai Ketua Departemen Ilmu Bedah Orthopedi dan Traumatologi Fakultas Kedokteran ;

7. Dr Moehammad Iqbal Sultan MSi sebagai Ketua Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Isipol ;

8. Dr Eng Suandar Baso ST MT sebagai Ketua Departemen Teknik Perkapalan Fakultas Teknik ;

9. Dr Arifin MT sebagai Ketua Departemen Fisika Fakultas MIPA ;

10. Dr dr Nur Ahmad Tabri SpPDK-P Sp(K) sebagai Ketua Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran ;

11. Dr Eng Ir Dewiani MT sebagai Sekretaris Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik ;

12. Dr Eng Jalaluddin ST MT sebagai Sekretaris Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik ;

13. Dr Edward Syarif ST MT sebagai Sekretaris Departemen Teknik Arsitektur Fakultas Teknik ;

14. Dr Andi Sitti Chairunnisa Mappangara ST MT sebagai Sekretaris Departemen Teknik Perkapalan Fakultas Teknik ;

15. Bannu SSi MSi sebagai Sekretaris Departemen Fisika Fakultas MIPA ;

16. Dr dr M Harun Iskandar SpP sebagai Sekretaris Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran ;

17. Dr Yulia Yusrini Djabir S Si MBMSc MSi Apt sebagai Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Farmasi ;

18. Dr Kasbawati SSi MSi sebagai Ketua Divisi Pangkalan Data Akreditasi dan Penjaminan Mutu pada LPMI ;

19. Dr Sakka Pati SH MH sebagai Kepala UPT Unhas Press ;

20. Ishaq Rahman SIP MSi sebagai Kepala Humas dan Protokoler ;

21. Dra Muliyati sebagai Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan Fakultas Isipol ;

22. Anwar SSos MAdm SDA sebagai Kepala Sub Bagian Data dan Informasi pada LP2M ;

23. Andi Lukman SSos sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Kesehatan Masyarakat ;

24. A Muhartina SE MM sebagai Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan Fakultas Peternakan

25. Adriana Ma’tan SSos sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Fakultas Peternakan ;

26. Alimuddin SH sebagai Kepala Sub Bagian Penunjang Pendidikan dan Pembinaan Karier Mahasiswa Biro Adm. Kemahasiswaan;

27. Firlianti SE sebagai Kepala Sub Bagian Akademik Fakultas MIPA ;

28. Monika SSos sebagai Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan ;

29. Mansyur SSos. sebagai Kepala Satuan Pengamanan ;

