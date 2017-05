Luwu vs Lutim Imbang, Torut Dampingi Lutra Lolos ke Porda 2018

Laporan Wartawan TribunLutra.com, Chalik Mawardi



TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA- Praporda cabang sepak bola wilayah V digelar di Lapangan Pandak, Kecamatan Masamba, Luwu Utara, Sulsel, Minggu (21/5/2017). Praporda cabang sepak bola wilayah V digelar di Lapangan Pandak, Kecamatan Masamba, Luwu Utara, Sulsel, Minggu (21/5/2017).

Laga mempertemukan Kabupaten Luwu vs Luwu Timur (Lutim) dan Luwu Utara (Lutra) vs Toraja Utara (Torut).



Laga pertama pukul 14.00 Wita, Luwu vs Lutim hanya mampu bermain imbang 1-1.

Skor tersebut membuat kedua tim sama-sama gagal lolos.

Luwu hanya mengumpulkan dua poin dan Lutim satu poin dari tiga laga.

Sehingga Torut yang sudah mengantongi empat poin dipastikan mendampingi Lutra lolos ke Porda Sulsel 2018 di Pinrang.

"Apa pun hasil Lutra vs Torut keduanya sama-sama lolos," kata ketua pantia Praporda, Filosofis Rusli, kepada TribunLutra.com.

Laga Lutra vs Torut tengah berlangsung di lapangan yang sama.

Mereka memperebutkan status juara grup.(*)