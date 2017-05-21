PSM VS SRIWIJAYA
Cedera, Teja Paku Alam Ditarik Keluar di Menit ke-32
Cedera, Kiper Sriwijaya FC, Teja Paku Alam terpaksa ditarik keluar di menit ke-32 babak pertama.
DIWAN
PSM vs Sriwijaya
Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham Mulyawan
TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - Cedera, Kiper Sriwijaya FC, Teja Paku Alam terpaksa ditarik keluar di menit ke-32 babak pertama.
Saat laga masih berlangsung, tiba-tiba saja ia terjatuh. Alhasil, ia pun ditarik keluar oleh pelatih Oswaldo Lessa Filho.
Sebagai gantinya, Oswaldo memasukkan kiper pengganti, Muhaammaad Sandi Firmansyah.
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Sriwijaya FC
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PSM VS SRIWIJAYA
Penulis: Ilham Mulyawan
Editor: Ilham Arsyam
Sumber: Tribun Timur
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