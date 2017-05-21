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PSM VS SRIWIJAYA

Cedera, Teja Paku Alam Ditarik Keluar di Menit ke-32

Cedera, Kiper Sriwijaya FC, Teja Paku Alam terpaksa ditarik keluar di menit ke-32 babak pertama.

Cedera, Teja Paku Alam Ditarik Keluar di Menit ke-32
DIWAN
PSM vs Sriwijaya 

‎Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham Mulyawan

TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - Cedera, Kiper Sriwijaya FC, Teja Paku Alam terpaksa ditarik keluar di menit ke-32 babak pertama.

Saat laga masih berlangsung, tiba-tiba saja ia terjatuh. Alhasil, ia pun ditarik keluar oleh pelatih Oswaldo Lessa Filho.

Sebagai gantinya, Oswaldo memasukkan kiper pengganti, Muhaammaad Sandi Firmansyah.

Tags
PSM
Sriwijaya FC
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Penulis: Ilham Mulyawan
Editor: Ilham Arsyam
Sumber: Tribun Timur
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