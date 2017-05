Liga Spanyol dan Inggris Berakhir Pekan Ini, Simak Jadwalnya!

MAKASSAR, TRIBUN - Liga Inggris dan Liga Spanyol, memasuki pekan terakhir atau pertandingan ke-38 pada Minggu (21/5/2017) dan Senin (22/5).

Ini jadwal pertandingannya:

LIGA SPANYOL

Minggu, 21 Mei 2017

01:00 (Wita) Deportivo La Coruna vs Las Palmas

01:00 Leganes vs Alaves

03:00 Sevilla vs Osasuna

22:45 Atletico Madrid vs Athletic Bilbao

22:45 Celta Vigo vs Real Sociedad

22:45 Valencia vs Villarreal

Senin, 22 Mei 2017

02:00 (Wita) Barcelona vs Eibar

02:00 Malaga vs Real Madrid

5 Besar Sementara

1. Real Madrid 37 90

2. Barcelona 37 87

3. Atletico Madrid 37 75

4. Sevilla 37 69

5. Villarreal 37 64

LIGA INGGRIS

Minggu, 21 Mei 2017

22:00 (Wita) Arsenal vs Everton

22:00 Burnley vs West Ham United

22:00 Chelsea vs Sunderland

22:00 Hull City vs Tottenham Hotspur

22:00 Leicester City vs AFC Bournemouth

22:00 Liverpool vs Middlesbrough

22:00 Manchester United vs Crystal Palace

22:00 Southampton vs Stoke City

22:00 Swansea City vs West Bromwich Albion

22:00 Watford vs Manchester City