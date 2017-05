City, Liverpool, Arsenal Berebut Tiket Champions, Ini Jadwalnya Tandingnya!

MAKASSAR, TRIBUN - Kompetisi Liga Inggris 2016-2017 akan memasuki pekan terakhir, pertandingan ke-38, Minggu (21/5/2017).

Pada pekan terakhir ini, 20 klub peserta akan bertanding serentak pada waktu yang bersamaan, pukul 22.00 Waktu Indonesia Tengah (Wita).

Meski trofi juara sudah pasti direbut Chelsea, tapi laga penutup dipastikan tetap seru dan panas. Terutama dalam perebutan sisa dua tiket Liga Champions musim depan.

Perebutan dua tiket ini melibatkan tiga klub Manchester City (poin 75), Liverpool (73), dan Arsenal (72).

Dua tiket Liga Champions lainnya untuk jatah Inggris, sudah dikantongi Chelsea dan tim peringkat dua, Tottenham Hotspur.

Jadwal Pertandingan

Minggu, 21 Mei 2017

22:00 (Wita) Arsenal vs Everton

22:00 Burnley vs West Ham United

22:00 Chelsea vs Sunderland

22:00 Hull City vs Tottenham Hotspur

22:00 Leicester City vs AFC Bournemouth

22:00 Liverpool vs Middlesbrough

22:00 Manchester United vs Crystal Palace

22:00 Southampton vs Stoke City

22:00 Swansea City vs West Bromwich Albion

22:00 Watford vs Manchester City

5 Besar Sementara

1. Chelsea 37 90

2. Tottenham Hotspur 37 83

3. Manchester City 37 75

4. Liverpool 37 73

5. Arsenal 37 72