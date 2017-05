Phinisi Hospitality Fair Hadirkan 85 Booth, 25 Booth Vendor Fashion

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Four in one, satu event mencakup empat kegiatan. Weeding expo, hotel expo, honeymoon expo, dan fashion expo.

Konsep tersebut dianut Phinisi Hospitality Fair (PHF) 2017 yang dihelat di Phinisi Point Mal, Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, 19-23 Mei.

PHF kedua ini bakal meriah dengan menghadirkan 85 booth expo. 25 booth di antaranya diisi vendor fashion tersohor dari Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Makassar.

CEO Phinisi Hospitality, Anggiat Sinaga pada jumpa pers siang tadi menjelaskan, pameran ini diikuti semua hotel yang ada di bawah Mangement Phinisi Hospitality. The Rinra, Dalton, Clarion Kendari, Clarion Makassar, dan Quality Plaza.

"Kami hadir menawarkan berbagai paket menarik dengan harga terbaik. Dimeriahkan beberapa Wedding Organizer ternama dari Makassar dan luar Makassar," kata Anggiat, Kamis (18/5/2017).

Yang berbeda di PHF 2017 yakni, tambahan segmen Honeymoon Expo, dimana para pengunjung yang datang dapat merencanakan paket liburan bulan madu setelah merencanakan paket Pernikahan yang ditawarkan vendor pada Wedding Expo.

Head Office Phinisi Hospitality, Yusuf Sandi menambahkan, pameran ini juga dimeriahkan penyanyi solo Anji Ex Drive yang akan menghibur pengunjung PHF dan beberapa artis lainnya seperti Tumming Abu, Delia Septianti, April Jasmine, Regina Van Houtten, Puput Melati, dan Tasya Nur Medina.

"Tidak hanya itu kami juga menghelat berbagai lomba seperti, lomba mewarnai dan menggambar, fashion cilik, modern dance competion, dan tutorial make up. Semuanya gratis dengan hadiah uang tunai atau vouver hotel," kata Yusuf.(*)