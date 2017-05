Lagi Cari Bumbu Dapur di Hypermart? Cek Daftar Harganya di Sini

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sedang mencari ragam produk komoditi jelang Ramadan? Berjalan-jalan ke Hypermart bisa jadi solusinya.

Pusat perbelanjaan ini menyediakan ragam kebutuhan komoditi dengan banderol harga terjangkau.

Salah satunya bawang bombay ditawarkan Rp 1.995 per 100 gram, bawang merah Rp 3.285 per 100 gram, cabai hijau Rp 2.590 per 100 gram, cabai merah kiriting Rp 3.840 per 100 gram, cabai rawit merah Rp 5.350 per 100 gram.

Berikutnya Lengkuas dibanderol Rp 2.790 per 100 gram, ketumbar Rp 5.490 per 100 gram, bawang putih tunggal per pack Rp 23.900, bumbu kemiri kering Rp 5.173 per 100 gram dan Rp 47.900 per 1 kg.

Daun salam ditawarkan seharga Rp 4.900 per bungkus, daun jeruk Rp 3.500, kunyit Rp 790 per 100 gram, temulawak Rp 890 per 100 gram, jahe Rp 2.220 per 100 gram, daun bawang besar Rp 2.750 per ikat, bayam hijau Rp 2.400 per ikat.

Kemudian wortel dibanderol Rp 1.990 per 1 kg, buncis tw Rp 1.790 per 1 kg, timun acar Rp 1.340, jagung manis kupas Rp 6.622 per 602 gram. (*)