Konsulat Jenderal Australia Dorong Pelaku UKM ke Pasar Ekspor

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Konsulat Jenderal Australia di Makassar menggelar Indonesia menggelar diskusi Women in Global Business Indonesia (WIGBI), di Hotel Melia, Jalan Andi Mappanyukki, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (19/5/2017).

Acara bertajuk Preparing Your Food and Fashion Brand for Export dihadiri puluhan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari berbagai daerah di Sulsel.

Pesertanya seluruhnya wanita.

"Kami ingin mengembangkan pelaku usaha di Sulsel khususnya Makassar untuk bisa ke pasar ekspor asia," jelas Kepala Konsulat Jenderal Australia di Makassar, Richard Matthews kepada Tribun Timur, Jumat (19/5/2017).

Richard, yang juga mantan Wakil Duta besar Australia di Athena, Yunani menjelaskan banyak pelaku usaha di Sulsel yang punya produk dengan kualitas yang bagus.

Namun, mereka sulit untuk menembus pasar ekspor.

"Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan tenang manajemen produk, juga bantuan finansial," kata Richard Mathews.

Untuk itu, melalui forum diskusi ini, lanjut Richard, adanya sharing informasi terkait pengembangan produk, juga cara menembus pasar ekspor, hingga cara mendapatkan bantuan perbankan.

"Makanya kami undang pembicara ahli dari berbagai bidang termasuk perbankan," jelasnya.

Dalam diskusi ini, menghadirkan Primartono Gunawan, Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis, PT Bank BRI Wilayah Makassar.

Juga hadir pemilik Butik Ida Noer Haris, Ida Farida dan pemilik usah Sukmajahe, Irita Suryaningsih.

Keduanya alumni beasiswa Australia Awards.(*)