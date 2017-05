Ini Cara None Tingkatkan Mutu Pendidikan SLB di Sulsel

Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Irman Yasin Limpo (None)

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR- Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Irman Yasin Limpo (None) berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB).

Hal tersebut disampaikannya, usai melihat pameran hasil karya siswa SLB, pada seleksi dan pembinaan Gebyar guru dan siswa Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK), di hotel Grand Palace, Rabu (17/5/2017) siang.

Kepada awak media, komitmen tersebut disampaikan. Bahkan kata Kadis yang akrab disapa None ini, Pendidikan SLB Sulsel sudah meningkat bahkan melebihi Jogja katanya.

"Kita sebenarnya sudah naik peringkatnya. Hanya belum dirilis oleh pemerintah. Kita akan terus melakukan pembinaan," ujar Kadis berkacamata tersebut.

Lanjutnya,untuk peningkatan mutu pendidikan SLB, Kadis Irman akan memulai dengan pelatihan Excellent Service para tenaga pendidik di SLB.

"Jadi poin pentingnya, ada pada guru. Kita fokus pada perbaikan excellent service nya. Apalagi guru SLB sangat berbeda dengan guru lainnya," tambah Irman.

Selain itu, adik gubernur Sulsel ini juga menuturkan, kedepan peningkatan mutu guru SLB bersifat In - On - In.

"Jadi sifatnya In-On-In. Nanti guru tak hanya dibina, tapi juga diberikan kesempatan untuk belajar di tempat lainnya, termasuk menghadirkan ahli pendidikan pada anak berkebutuhan khusus dari luar," tutup Irman.