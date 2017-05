Firman Menne, Dosen Unibos Terbitkan Buku Skala Internasional

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Selain penelitian dan pengabdian masyarakat, buku juga menjadi salah satu bentuk hasil dari tulisan dosen Universitas Bosowa (Unibos).

Tulisan-tulisan tersebut lah yang dapat menjadi referensi bagi para peminat dan pembaca terkait topik yang sedang dikaji. Hal tersebut juga menjadi dasar dosen Unibos semakin giat dalam mengembangkan tulisannya.

Seperti halnya Dr Firman Menne SE MSi AK CA yang merupakan dosen di Fakultas Ekonomi Unibos tersebut berhasil menerbitkan buku keduanya dengan judul Advance in Islamic Finance, Marketing and Management an Asian Perspective setelah buku pertamanya yang juga mengkaji dunia Islam.

Buku yang difokuskan dengan pemahasan penerapan CSR (Corporate Social Responsibility) di entitas syariah lembaga perbankan ini berhasil diterbitkan oleh penerbit Emerald yang skalanya telah mencapai tingkat international.

Hingga kini buku Dr Firman Menne telah didistribusikan ke beberapa negara termasuk Indonesia, Amerika, Inggris dan Australia.

Buku yang luarannya juga terkait penerapan Islam dalam lembaga keuangan tersebut ditulisnya sebagai sumbangsi kepada masyarakat secara global tentang berbagai keunggulan yang dapat diraih dengan penerapan praktik keuangan menggunakan konsep Islam.

Hasil tulisan Dosen Akuntansi Syariah tersebut memang dilandaskan pada sebuah penelitian. Hal tersebut juga dituturkan Dr Firman Menne saat ditemui di ruangan dosen Fakultas Ekonomi Lt 6 Gedung I Unibos, Kamis (18/5/2017).

“Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa perkembangan industri khususnya keuangan Islam dalam dua dekade ini telah meningkat cukup besar disemua negara muslim. Ini yang mendorong saya melakukan penelitian dibeberapa tempat seperti di Malaysia, Brunei, Banglades, Australia, Pakistan, Indonesia dan UK untuk menuliskan hasilnya menjadi sebuah buku," katanya.

"Sehingga dari hasil ini kita bisa melihat bagaimana proses dilakukannya praktik muamalat berdasarkan syariat yang harus didukung oleh lembaga keuangan yang berbasis Islam," lanjut Dr Firman Menne.

Selanjutnya, dosen kelahiran Soppeng, 4 Januari 1973 ini akan meneruskan tulisan ketiganya dengan pembahasan yang berbeda. Topik ketiganya akan mengangkat Akuntansi Syariah sesuai dengan bidang ilmunya.

