Ini Promo Hotel The Rinra Selama Ramadan

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Manajemen Hotel The Rinra dan Phinisi Point Mal menyiapkan beragam kegiatan di bulan Ramadan nanti. Dikhususkan bagi para pengunjung Mall dan tamu-tamu yang menginap.

Mengusung tema Cahaya Ramadhan. Tema ini diimplementasikan dalam bentuk dekorasi yang dipenuhi dengan nuansa gemerlap ala Timur Tengah.



Untuk paket kamar, The Rinra menawarkan harga Rp 798 ribu nett per malam. Berlaku mulai 27 Mei - 20 Juni 2017.

Termasuk dengan Ta’jil dan makan sahur atau sarapan untuk 2 orang. Normalnya tarif menginap sekitar Rp 950 ribu per malam.

“Paket Ramadan yang kami tawarkan kali ini sangat istimewa. Tamu yang menginap di The Rinra mendapat fasilitas khusus di Mall Pipo. Gratis bermain Snookball dan Ular Tangga Raksasa,”kata Assistant Marcom Manager hotel The Rinra Azis Munawir pada press conference Cahaya Ramadan di Bar on 3, Jl Metro Tanjung Bunga No 2 Makassar, Rabu (17/5/2017).

Manajemen hotel The Rinra dan Pipo Mall menargetkan tingkat okupansi 65 persen per hari selama periode Ramadan.

Untuk memenuhi target tersebut, pihak manajemen gencar melakukan kegiatan promosi digital, iklan dan pemasangan materi promosi di berbagai titik strategis di Kota Makassar. (*)