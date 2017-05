15 Mei, Persaingan Barca dan Madrid Berlanjut

MAKASSAR, TRIBUN - Perburuan gelar juara Liga Spanyol antara Barcelona dengan Real Madrid akan berlanjut Senin (15/5/2017) Waktu Indonesia Tengah (Wita).

Keduanya akan bertanding pada jam yang sama, pukul 02.00 Wita.

Barcelona akan melakukan away ke kandang Las Palmas yang kini menghuni peringkat ke-14. Dengan dua laga tersisa, Las Palmas sudah aman dari zona degradasi.

Sebaliknya, Madrid meski tampil di kandang sendiri, Estadio Santiago Bernabeu, akan menghadapi laga sulit melawan Sevilla.

Pasalnya, Sevilla yang peringkat ke-4, juga memburu poin penuh tiga di kandang Madrid untuk mengamankan posisi di zona Liga Champions.

Barca dan Madrid sama-sama memiliki 84 poin. Barcelona memimpin klasemen karena unggul head to head musim ini.

Tapi, Real Madrid memiliki keunggulan satu pertandingan. Barca hanya menyisakan 2 laga, sedangkan El Real masih punya 3 pertandingan.

Jadwal Pertandingan

14 Mei 2017

00:30 (Wita) Osasuna vs Granada

22:00 Alaves vs Celta Vigo

15 Mei 2017

02:00 Athletic Bilbao vs Leganes

02:00 Eibar vs Sporting Gijon

02:00 Las Palmas vs Barcelona

02:00 Real Betis vs Atletico Madrid

02:00 Real Madrid vs Sevilla

02:00 Real Sociedad vs Malaga

02:00 Villarreal vs Deportivo La Coruna

5 Besar Sementara

1. Barcelona 36 84

2. Real Madrid 35 84

3. Atletico Madrid 36 74

4. Sevilla 36 69

5. Villarreal 36 63