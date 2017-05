Dini Hari Ini, Chelsea Bersiap Juara di Kandang WBA

MAKASSAR, TRIBUN - Chelsea akan bertamu ke kandang West Bromwich Albion (WBA), Stadion The Hawthorn, Sabtu (13/5/2017) dini hari Wita. Pertandingan dimulai pukul 03.00 Wita.

Jika menang, Chelsea yang memimpin klasemen dengan poin 84, sudah memastikan gelar juara Liga Inggris 2016-2017 meski masih menyisakan dua pertandingan.

Dengan tambahan tiga poin, maka total poin The Blues menjadi 87. Poin ini tidak mungkin terkejar lagi oleh pesaing terdekatnya, Tottenham Hotspur.

Saat ini, poin Tottenham 77. Meski menang pada tiga pertandingan sisa, poin maksimal Tottenham “hanya” 86.

Tottenham baru bertanding Minggu (15/5/2017) melawan Manchester United.

Tapi, pelatih WBA, Tony Pulis, sudah menegaskan, tidak akan memberi kesempatan Chelsea juara di kandangnya.

Mereka akan berusaha keras menghambat laju Diego Costa dkk.

Apalagi WBA yang kini peringkat ke-8, masih punya peluang finish 6 besar untuk tampil di Europa League, musim depan. (*)

5 Besar Sementara

1. Chelsea 35 84

2. Tottenham Hotspur 35 77

3. Liverpool 36 70

4. Manchester City 35 69

5. Arsenal 35 66

Jadwal Pertandingan

Sabtu, 13 Mei 2017

02:45 (Wita) Everton vs Watford

03:00 West Bromwich Albion vs Chelsea

19:30 Manchester City vs Leicester City

22:00 AFC Bournemouth vs Burnley

22:00 Middlesbrough vs Southampton

22:00 Sunderland vs Swansea City