Dini Hari Ini, Chelsea dan MU Berebut Tiket Semifinal

MAKASSAR, TRIBUN - Dua tim elite Inggris, Chelsea dan Manchester United , akan berebut satu tiket ke semifinal FA Cup 2017 di kandang The Blues, Stadion Stamford Bridge, Selasa (14/3/2017) dini hari ini. Kick off pukul 03.45 Wita.

Bagi Chelsea, FA Cup merupakan kesempatan untuk meraih dua gelar juara musim ini. Satu peluang gelar lainnya adalah trofi Liga Inggris, sebab Chelsea sementara memimpin klasemen liga dengan keunggulan 10 poin dari dua rival terdekatnya, Manchester City dan Tonttenham Hotspur.

Begitu pula Manchester United , berpeluang meraih dua trofi juara musim ini. Sebelumnya, tim besutan Jose Mourinho sudah meraih gelar juara Piala Liga 2017 setelah mengalahkan Southampton 3-2.

Pada pertandingan perempat final FA Cup lainnya, Arsenal, Manchester City, dan Tottenham Hotspur menang. (*)