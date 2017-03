Agus AN dan Danny Hadiri Peresmian Konsulat Jenderal Jerman

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang dan Wali Kota Makassar menghadiri peresmian Konsulat Jenderal (Konjen) Kehormatan Jerman di Mangkau Meeting Room lantai 2 Hotel Novotel, Jl Chairil Anwar, Makassar, Sulsel, Senin (13/3/2017).

Deputi Head Of Mission Direktur General For Economic, Affair, and Global Issues, Kedutaan Besar Jerman, Hendrik Borkeling meresmikan langsung.

Minister Deputy Head of Mission Hendrik Barkeling mengatakan Jerman membuka Konsulat Jenderal (Konjen) di daerah ini.

"Kami melihat perkembangan ekonomi Sulsel yang sangat mengesankan beberapa tahun terakhir," katanya setelah bertemu dengan Syahrul di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Senin (13/3/2017).

Selain itu, Jerman ingin mengintensifkan dan menjajaki secara maksimal peluang kerjasama kedua belah pihak.

Konjen Jerman bakal dibangun di kawasan Tanjung Bunga Makassar. (*)