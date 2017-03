Wine dan Grill House ala The Rinra Mulai Rp 275 Ribu

Head of Marcom The Rinra Hotel dan Phinisi Point Mustahab Nur Iman pada Press Conference Wine and Grill House, Selasa (13/3/2017).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Hotel The Rinra Makassar menawarkan program terbaru untuk memanjakan pelanggan di bulan Maret 2017.

Program terbaru ini dinamai Wine and Grill House. Yaitu paket makanan steak disajikan bersama satu gelas red wine setiap harinya mulai pukul 19.00-22.00 wita seharga Rp 275 ribu di Lontar Dining lantai 3 hotel The Rinra, Tanjung Bunga.

"Pelanggan tak perlu khawatir. Sebab wine yang dihadirkan kadarnya tidak memabukkan. Sekitar 14 persen. Khasiatnya menyehatkan, membakar lemak dan menambah stamina," ungkap Head of Marcom The Rinra Hotel dan Phinisi Point Mustahab Nur Iman pada Press Conference Wine and Grill House, Selasa (13/3/2017).

Turut hadir Director of Sales and Marketing The Rinra, Revelino Vietsel D.V, Food and Beverage Manager Ahmad Junizhaf Ilyas.

Tamu yang datang akan disuguhkan pilihan steak berbagai varian rasa. Salah satunya steak ayam. Diklaim cocok dikonsumsi oleh pelanggan yang sedang melakukan diet, karena kandungan karbohidrat dan jumlah kolesterol sangat kecil.

Berikutnya menu Black Angus Tenderlain Steak. Berbahan daging sapi dengan jenis daging yang mempunyai ciri khas empuk dan lembut. Dipadukan saos serta olahan kentang, sayuran dengan cita rasa khas.

Menu lain yang ditawarkan adalah Sirloin Steak. Berbahan dapi dengan struktur lembut dan sedikit kandungan lemak.

Kemudian ada Salmon Steak dilengkapi campuran sayuran dan kentang segar. Menu ini menjadi alternatif bagi tamu yang sedang tidak ingin mengonsumsi steak daging sapi atau ayam.

Pihak The Rinra menargetkan penjualan sekitar 100 pax paket Grill House per malam. Dengan menyasar segmen luxury traveler, pebisnis dan pihak korporasi sebagai pelanggan Grill House.

Nah, jika tamu tidak menginginkan wine, bisa mengganti dengab aneka minuman softdrink yang telah disiapkan pihak hotel bintang lima ini. (*)